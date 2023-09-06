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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب يشكر سفير مصر في النمسا ويهدي له درع وعلم الأهلي

الخطيب والملا سفير
الخطيب والملا سفير مصر في النسما

زار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم الأربعاء مقر السفارة المصرية بالنمسا ووجه الشكر للسفير المصري محمد الملا على المجهودات الكبيرة التي قامت بها السفارة المصرية مع بعثة الأهلي منذ بدء الترتيبات لمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم الذي اختتم اليوم بالنمسا.

حرص الكابتن محمود الخطيب على إهداء درع وعلم الأهلي إلى السفير محمد الملا؛ تقديرًا للدور الكبير الذي قام به طاقم السفارة مع بعثة الأهلي خلال فترة إقامتها بالنمسا، وتسهيل مهمة الفريق في معسكر الإعداد.

وتواجد السفير المصري مع بعثة الأهلي معظم الأوقات، حرصا منه على دعم ومساندة بعثة المارد الأحمر، طوال فترة وجودها بالنمسا، وحضر المباراة الودية للأهلي أمام «NK Aluminiji» السلوفيني، والتي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3 - 1.

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