فوز طالبين بجنوب الوادي بالمركز الثاني بمسابقة رالي مصر

هنأ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فريق خدمة Khidma، والممثل من الطالبة ندى عابدين بكلية العلوم، والطالب عبدالله عبدالحميد بكلية الآداب لفوزهم بالمركز الثاني في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، والتى أقيمت فاعليات نهائي المسابقة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، أن مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكرية مؤكدا دعمه الكامل لأنشطة المسابقة داخل الجامعة وللفرق المشاركة.

وأوضح الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعة على دعم الجامعة لكل الأنشطة الطلابية وللمشاريع الطلابية المشاركة في المسابقة.

التكريم

وتم تكريم الفريق من قبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمد عبدالكريم رئيس هيئة تنمية الصناعة والدكتور ضياء عبدالمجيد رئيس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF بوزارة التعليم العالي والدكتور ماجد غنيمة ISF.

وشهد فاعليات حفل الختام الدكتور محمد عمران ممثلا من جامعة جنوب الوادي والدكتور هاني أحمد عطاالله منسق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بالجامعة والمدير التنفيذي لمركز اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ والمبدعين ولفيف من كبار المستثمرين وممثلي البنك الأهلي المصري.