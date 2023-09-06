المبعوث الأمريكي في القمة الافريقية للمناخ: "لا يمكن عكس الانتقال إلى طاقة أنظف"

قال مبعوث المناخ للحكومة الأمريكية، جون كيري ، في أول قمة مناخية أفريقية على الإطلاق، إن الانتقال إلى طاقة أنظف لا يمكن عكسه حتى من قبل القادة المشككين في المناخ.

وأضاف كيري، أن هذا التحول سيحدث، في رأيي لأن القطاع الخاص يشارك بدرجة أكبر بكثير من اليوم.

وأوضح مبعوث المناخ للحكومة الأمريكية، فى مؤتمر صحفي في نيروبى، أن 17 من أصل 20 دولة في العالم الأكثر تأثرا بتغير المناخ تقع في أفريقيا - في حين أن أغنى 20 دولة في العالم ، بما في ذلك بلده ، تنتج 80٪ من انبعاثات الكربون في العالم التي تدفع تغير المناخ.

وردا على سؤال حول دعوة الرئيس الكيني لمناقشة ضريبة الكربون، أجاب كيري أن الرئيس جو بايدن "لم يتبنى بعد أي آلية معينة لتسعير الكربون".

قمة أفريقية للمناخ

وافتتحت أول قمة أفريقية للمناخ، يوم الاثنين الماضي، مع تأكيد رؤساء الدول وغيرهم على صوت أقوى بشأن قضية عالمية تؤثر على قارتهم أكثر من غيرها على الرغم من أن سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة يساهمون في ظاهرة الاحتباس الحراري على أقل تقدير.

أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، أمس الثلاثاء، أن الوقت قد حان لإجراء محادثة عالمية حول ضريبة الكربون على الملوثين ، مضيفا أن تغير المناخ ينخر التقدم الاقتصادي في إفريقيا.

قدرت الأمم المتحدة أن الخسائر والأضرار في إفريقيا بسبب تغير المناخ من المتوقع أن تتراوح بين 290 مليار دولار و 440 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2030 ، اعتمادا على درجة الاحترار.

وتضمنت الكلمات الافتتاحية للقمة دعوات واضحة لإصلاح الهياكل المالية العالمية التي تركت الدول الأفريقية تدفع نحو خمسة أضعاف لاقتراض الأموال أكثر من غيرها، مما أدى إلى تفاقم أزمة الديون بالنسبة للكثيرين.

وقال المتحدثون إن تمويل المناخ أمر أساسي، حيث لم يتم الوفاء بعد بوعد الدول الغنية بتخصيص 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ للبلدان النامية.