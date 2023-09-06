تفاصيل لقاء رئيس الإنجيلية مع الوفد الأمريكي بمصر الجديدة

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التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، وفدًا أمريكيًا، وعددا من المستثمرين بالمجالات، بمقر الهيئة التابعة للطائفة في منطقة النزهه بمصر الجديدة.

ورحب رئيس الإنجيلية برجال الأعمال والمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، وقال رئيس الإنجيلية: "الكنيسة الإنجيلية بمصر كنيسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها في عم الاقتصاد الوطني، بجانب التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام".

مصر تخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة

وأضاف: "إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة".

وأكد قائلًا: "إن العيش المشترك في مصر حالة مهمة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية، في إطار خطة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، وقد أثبتت الدولة المصرية أنها قادرة على تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز".

ومن جانبهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية الهامة التى تحدث فى مصر، ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصري، وذلك في ظل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين.

شارك في الحضور عدد من المستثمرين في مجالات "الزارعة، والتطوير العقاري، وتطوير الأعمال، والطاقة والغاز، وريادة الأعمال، وتجارة السيارات"، كما شارك الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والقس طوني جورج، مدير خدمة TCفي مصر والشرق الأوسط، والأستاذة سارة عيد، الخبيرة الاقتصادية، ورئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المناسبة للدولة المصرية لتحقيق أكبر فائدة للمصريين.