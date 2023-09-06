شرف صبحي يكرم منظمي بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات بالعلمين

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منظمي بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات، والتي أقيمت في العلمين ضمن مهرجان العلمين "العالم علمين"، خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الماضي، والذي شارك فيه 125 سائقا محليا ودوليا.

وفي كلمته حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تكريم السادة المنظمين للبطولة، انطلاقاً من وزارة الشباب والرياضة وحرصها على مشاركة القطاع الخاص والجهات المختلفة من أجل تنظيم أفضل البطولات والفعاليات والأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر والذي يخدم مصلحة الوطن، باعتبارها شريك أساسي في تنظيم تلك البطولات.

وأشار وزير الرياضة إلي أن الوزارة تحرص على دعم ريادة الأعمال وتدعم جميع الشباب المصري لتحقيق الأفكار والمقترحات البناءة من أجل النهوض بالمجتمع المصري.

وطالب وزير الشباب والرياضة بوضع تصور للمرحلة المقبلة للعمل والتنسيق مع الوزارة من أجل المزيد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي تسعي مصر لاستضافتها.

ومن جانبه، تقدم محمد سمير بالشكر لوزير الشباب والرياضة والوزارة على الدعم الذي تقوم به، مشيراً الى أن هذه هي السنة الثانية في التعامل مع الوزارة، مشيداً بالدعم والتنسيق مع الوزارة، العمل علي تذليل كافة العقبات التي واجهتهم.

الجدير بالذكر أنه تم تنظيم بطولة مصر الدولية لسباق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية.

حضر التكريم محمد سمير سلاب، يوسف الدش، عمرو يسري، أحمد طلب، محمد شومان، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.