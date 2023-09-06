إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي
أصيب 16 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بعد مفارق جرزا وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 16 شخص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النياب التي تولت التحقيق.
حادث اخر
ومن جهه أخرى لقي طفل بالفيوم مصرعه. صدمته سيارة نقل بطريق القاهرة. أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة الي المستشفي العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة نقل بطفل بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالقرب من نقطة إسعاف قصر الباسل ووفاته وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع طفل يدعي يحيي شاهين أبو بكر وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق
وقد لقي شاب بالفيوم مصرعه، بسبب صعق كهربائي، تم نقل الشاب إلى استقبال مستشفى طاميه المركزي وتبين مصرعه واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطه طاميه بمصرع شاب نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله ، ليجري نقله إلى مشرحة المستشفي.
اتقلت اجهزة الامن الى المستشفى وتبين ان الشاب يدعى "كريم حسين"، 23 سنة، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي،تم إيداع جثة الشاب في ثلاجة الموتى بمستشفى طاميه المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة التي إمرت بتسليم الجثمان لأسرته وتولت التحقيق.