إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي

أصيب 16 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي بعد مفارق جرزا وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 16 شخص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النياب التي تولت التحقيق.

حادث اخر

ومن جهه أخرى لقي طفل بالفيوم مصرعه. صدمته سيارة نقل بطريق القاهرة. أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم وتم نقل الجثة الي المستشفي العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة نقل بطفل بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالقرب من نقطة إسعاف قصر الباسل ووفاته وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع طفل يدعي يحيي شاهين أبو بكر وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق