هندرسون: لا أعلم موقف صلاح من الانتقال للدوري السعودي وسألني عن الحياة هناك

أبدى جوردن هندرسون قائد فريق ليفربول السابق، والإتفاق السعودي الحالي، رأيه عرض الاتحاد للتعاقد مع زميله السابق النجم الدولي محمد صلاح، في الميركاتو الحالي.



قال هندرسون حول عرض الاتحاد أنه لم يتحدث مع صلاح حول الأمر، لكن تحدث معه في الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، عندما كان يسألني عما إذا كنت على ما يرام، والحياة هناك بالنسبة لي.



وأضاف أنه من الطبيعي أن يتواصل مع صلاح الجميع، ويرسلوا له رسائل نصية، لكنني لا أعرف حقا ما الذي يحدث بالظبط ، فقط أقرأ ما يقال في وسائل الإعلان، حول العروض التي تقدم له.



وتابع حديثه أنه سيكون أمرا مثيرا للاهتمام رؤية ما سيحدث لأنه لاعب ورجل رائع، مهما حدث سيكون له تأثير كبير، سواء كان الأمر في ليفربول أو الدوري السعودي، في الوقت الحالي أو مستقبلا.

