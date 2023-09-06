جراي ينتقل لصفوف الإتفاق السعودي

نجح نادي الاتفاق السعودي في حسم صفقة الإنجليزي ديماراي جراي لاعب إيفرتون في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويخطط نادي الإتفاق لتكوين فريق قوي من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

أكدت تقارير صحفية أن نادي الإتفاق حسم صفقة التعاقد مع ديماراي جراي لاعب إيفرتون في الميركاتو الحالي.



وتابعت التقارير، أن اللاعب الإنجليزي نجح في اجتياز الفحص الطبي بنجاح بعدما خضع له في الساعات الماضية، ليتم إنتقاله إلى صفوف الإتفاق لمدة أربع سنوات مقبلة.



وكان الإتفاق تعاقد مع جراي من أجل تعويض لاعبه البرازيلي فيتينيو الذي تعرض لإصابة في مواجهة الهلال في الجولة الرابعة، وسيغيب حتى شهر يناير المقبل.



وكان نادي الإتفاق الذي يقوده ستيفن جيرارد، تعاقد مع الهولندي فينالدوم والانجليزي هندرسون، والفرنسي موسى ديمبيلي والاسكتلندي جاك هيندري.

