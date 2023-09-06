جلف تك الرائدة في إصدار شهادات المطابقة تفتتح فرعًا جديدًا في الأردن

أعلنت شركة جلف تك سرتفكيشن الإماراتية عن افتتاح فرعها الأحدث في المملكة الأردنية الهاشمية، في العاصمة عمان، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات، حيث شارك في مراسم الافتتاح الدكتور يحيى الجسمي المدير التنفيذي لمجموعة جلف تك، والسيد عمر الباز مدير فرع الأردن.

من جانبه قال الدكتور يحيى الجسمي، أن افتتاح الفرع الجديد جزءاً من استراتيجية جلف تك لتوسيع نطاقها على الصعيد المحلي والعالمي، وتقديم خدماتها المتميزة في مجال تقويم المطابقة والجودة.

مشيرًا إلى أن الأردن وجهة مثالية لاستقطاب الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به المملكة من مقومات اقتصادية وتجارية.

وتعكس هذه الخطوة رغبة جلف تك في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقديم الدعم للشركات والمؤسسات في الأردن والمناطق المجاورة.

علماً بأن الفرع الجديد يزخر بعدد من الكفاءات الذين يتمتعون بالقدرات الفنية والموارد اللازمة لإصدار شهادات المطابقة في جملة واسعة من الصناعات والمنتجات، مثل الصناعات الغذائية والصناعات التقنية والبيئية والكيميائية وغيرها. الأمر الذي ينعكس على تعزيز معايير الجودة والسلامة وتوثيق المعايير العالمية في القطاعات المختلفة.

كما أعرب الجسمي، عن سعادته البالغة بهذه الخطوة مشيراً إلى أهمية السوق الأردنية والأسواق المجاورة لها في دعم نمو أعمال جلف تك، مثمنا في الوقت نفسه ما بذله القائمون على الفرع الجديد من جهود في تنظيم حفل يليق بالحدث.

بدوره، عبر السيد عمر الباز عن شكره وتقديره لدعم جلف تيك وثقة الشركة في الأردن كوجهة استثمارية رئيسية.

ويعد افتتاح فرع جلف تك في الأردن خطوة هامة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والشركات العالمية، وتسهم في تقوية الثقة ودعم عجلة التنمية المستدامة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

يذكر أن شركة جلف تك رائدة في مجال إصدار شهادات المطابقة للمنتجات والعمليات والخدمات، وحاصلة على الاعتمادات اللازمة من عدد من مراكز الاعتماد العالمية، ومفوضة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.