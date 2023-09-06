ظاهرة فلكية .. اقتران عطارد والشمس مقتربًا من الأرض اليوم

يعبر كوكب عطارد اليوم في أقرب مسافة إلى الأرض اليوم والتي تعرف بنقطة الحضيض، حيث يمر كوكب عطارد بالقرب من الشمس في السماء اليوم الأربعاء 06 سبتمبر 2023 على الجانب القريب من نظامنا الشمسي بالنسبة للأرض فى ظاهرة تسمى الاقتران الداخلي.

يحدث الاقتران عند الساعة "11:04 صباحًا بتوقيت جرينتش"، وعند أقرب مسافة ظاهرية سيبعد عطارد حوالي 3 درجات فقط من الشمس مما سيجعله غير قابل للرصد تمامًا لأسابيع عدة أثناء طمسه في وهج الشمس.

فيما كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن ذلك يحدث مرة واحدة في كل دورة اقترانية للكوكب (116 يومًا)، ويمثل نهاية ظهور عطارد في سماء المساء وانتقاله إلى سماء الفجر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وسيكون - في نفس الوقت تقريبًا، في نفس الجانب بالنسبة للأرض في النظام الشمسي، وسيكون على مسافة 0.64 وحدة فلكية (95,742,637 كيلومتر) من كوكبنا مما يجعل حجمه الزاوى كبيرًا ولو أمكن رصده فسيبلغ قطره 10.6 ثانية قوسية بينما يظهر قرصه غير مضاء أو معتم.