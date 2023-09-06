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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إسواتيني تستقبل رئيسة تايوان تساي إنغ وين

رئيسة تايوان تساي
رئيسة تايوان تساي إنغ وين

بدأت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، رحلة تستغرق 4 أيام إلى دولة إسواتيني الإفريقية، وهي واحدة من 13 حليفًا متبقيًّا لجزيرتها.

 رئيسة تايوان تساي إنغ وين:

 

 تساي، التي تتولى منصبها العام الماضي كرئيسة، تزور البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.1 مليون نسمة في جنوب إفريقيا وأشرفت على توقيع الاتفاقيات التي ستحدد "معالم علاقتنا المستقبلية".

منذ تولي تساي منصبها في عام 2016، بدأت الصين في الضغط على الدول التي لها علاقة دبلوماسية مع تايوان لتحويل اعترافها الرسمي من تايوان إلى الصين.

نجحت بكين في اصطياد 9 دول، تاركة تايوان مع 13 دولة فقط تعترف بدولتها.

 كانت آخر خسارة دبلوماسية لتايوان هي هندوراس، التي حولت اعترافها إلى بكين في مارس.

تايوان هي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي تطالب بها الصين.

كان الجانبان على خلاف منذ عام 1949 عندما انتصر الحزب الشيوعي في الحرب الأهلية ضد القوميين.

إسواتيني ملكية مطلقة، ويعيش معظم سكان البلاد تحت خط الفقر.

هزتها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2021 ، لكن تلك الاحتجاجات تم إخمادها بعنف، وفقًا للتقارير.

تايوان تبدأ تدريبات عسكرية مع الصين:


بدأت تايوان، تدريبات هان كوانج العسكرية السنوية التي من المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام، لاختبار قدراتها العسكرية لصد غزو شامل من جانب الصين.

 تجري تايوان تدريبات "هان كوانج" السنوية منذ عام 1984، حيث تتكون من تدريبات بالذخيرة الحية وألعاب حربية محوسبة إلكترونيًّا.

وفي اليوم الأول، اختبرت التدريبات بالذخيرة الحية إمكانيات الجيش القتالية وقدراته على الصيانة.

وتم إرسال بعض الطائرات المقاتلة المنتشرة في غرب تايوان إلى قواعد أخرى بشرق تايوان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، في محاكاة لغزو، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الوطني.

 قالت الوزارة إنه من المقرر أن يتم تعليق تدريبات مقررة في مطار تايتونج بشرق تايوان يوم غدٍ الثلاثاء، تتضمن مشاركة طائرات مقاتلة وطائرات نقل، بسبب اقتراب إعصار دوكسوري.

عملية للتصدي للاستيلاء في مطار تاويوان الدولي:

 أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنه من المقرر أن يتم بعد غدٍ الأربعاء، القيام بعملية للتصدي للاستيلاء في مطار تاويوان الدولي بتايوان.

 في يوم الخميس، سيتم إجراء تدريبات ضد الإنزال على شاطئ بالقرب من العاصمة تايبيه ومصب نهر تامسوي، والهدف هو تحديد المناطق المعرضة للخطر وتعزيز الدفاعات.

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