جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات الاطفال

نظمت وحدة تكافؤ الفرص ورشة عمل لتنمية مهارات العمل الجماعي للأطفال من أبناء العاملين باستخدام أساليب التعلم النشط، بهدف تطوير مداركهم العلمية والمعرفية وجوانب الابتكار والإبداع لديهم، بما يتناسب مع أعمارهم عن طريق البحث والتسلية والترفيه وتقديم برامج علمية وترفيهية متنوعة.

تحت رعاية الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية،

تضمنت الورشة تعليم الأطفال رسم وتلوين الأحرف الكورية بمشاركة المتطوعين الكوريين بمركز اللغة الكورية بالجامعة لتعريفهم بالثقافة الكورية ، حيث تعلم الأطفال كيفية كتابة أسمائهم بالأبجدية الكورية «الهانجول»، وارتدت الفتيات بعض الاكسوارات الكورية التقليدية.

كما شاركت مكتبة الجامعة في الورشة من خلال تنظيم فقرة حول الألغاز الثقافية والمعلومات العامة للمساهمة في تنمية وتدعيم الخيال الفكري للأطفال، وتسخير اللعب كوسيلة للاكتشاف والتعليم، باستعمال الحواس الخمس، وتشجيعهم على التفاعل مع المجتمع وكل ما هو جديد.

واستمتع الأطفال بفقرة الرسم على الوجه، وتم تشجيعهم بتوزيع الجوائز بالإضافة إلى توزيع الهدايا والحلوى والوجبات المحببة للأطفال، كما شاركت إدارة رعاية الشباب الأطفال الاستمتاع بالأغاني وممارسة الألعاب داخل الحرم الجامعي.

وأشار رئيس الجامعة أن الهدف الرئيسي للورشة هو نشر الثقافة العلمية واكتشاف المواهب ودعم المبتكرين والمبدعين من أجل تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم بما يعود بالنفع علي النشء والمجتمع والدولة، مشيرًا الي أن هدفنا هو الارتقاء بأطفالنًا بعيدًا عن التلقين والحفظ واطلاعهم على آفاق علمية جديدة من خلال إدماجهم بالمجتمع الجامعى، مؤكدًا أن جامعة بنى سويف التكنولوجية تولي اهتمامًا بالغًا بجيل المستقبل من هؤلاء الأطفال الذين يشكلون مستقبل الوطن في كل التخصصات.

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