مياه الشرب بسوهاج تنفذ انشطة توعوية لمواطنى قرية الغريزات بمركز المراغة

اجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عدد من انشطة التوعية لاهالى قرية الغريزات بمركز المراغة بسوهاج ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية الصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحى ووضع محددات إزالة هذه المخاطر او الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم اجراء استطلاع راى للمواطنين وندوات توعوية وحملة طرق ابواب لبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الامن مع شبكات الصرف الصحى وترشيد استهلاك المياه وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.