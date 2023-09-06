لاعبة طائرة الزمالك السابق تقدم أوراق ترشيحها في انتخابات الأبيض

تقدمت حمدية كمال لاعبة طائرة الزمالك السابقة اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحها لانتخابات نادي الزمالك.



ومازالت حمدية كمال لديها بعض الأوراق لم تستوفى بعض شروط الترشح، لكنها أكدت نيتها للترشح في الانتخابات.



وفتح في العاشرة صباح اليوم الإثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.



تتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من: الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

