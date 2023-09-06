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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سفير هولندا بالقاهرة يشيد بجهود مصر في ملف تمكين المرأة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي والسفير بيتر موليما

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين. 

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جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية

تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، واستعرضت عددًا من المبادرات والبرامج والمشروعات التي يتعاون فيها المجلس مع هولندا مثل برامج الاستثمار في الفتيات ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستهدف رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات.

فيما أشاد السفير بيتر موليما بالتقدم المحرز فى ملف تمكين المرأة المصرية، وناقش سبل التعاون المشترك المستقبلي مع المجلس.

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