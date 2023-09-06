صيانة المدارس أزمة تتجدد في بداية العام الدراسي بالشرقية

بالمدرسة، وإنه لا يوجد مبرر حتى الآن لعدم تسليم مدرسة تل أبو الروس لدخولها الخدمة من جديد، سوى الإهمال المُتسبب في عدم استكمال أعمال الصيانة، وأنه علم من العمال التابعين للمقاول والذين توقفوا بشكل كامل منذ أكثر من أسبوعين بأن السبب الرئيس هو عدم استلام المقاول أموال المناقصة ولذلك توقف العمل وأغلقت المدرسة، رغم أنه لم يتبقى على بداية العام الدراسي الجديد سوى 25 يوما فقط، الأمر الذي يدعوهم إلى مطالبة رئيس الجمهورية بإستصدار تعليماته لمسؤولي الأبنية التعليمية باستكمال أعمال الصيانة والانتهاء منها خلال اسبوع على الأكثر، حتى يعودوا أبنائهم إلى مدرستهم ويطمئنوا عليهم.

وفي سياق متصل، ناشد أولياء أمور الطلاب بمدرسة عبدالهادي عمارة للتعليم الأساسي

بقرية أبو شميس بمركز الحسينية، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة سد العجز في جميع المدرسين لكل التخصصات "عربي، رياضيات، دراسات، علوم، انجليزي"، وذلك بسبب سوء التوزيع والمحسوبية بحسب أقوالهم في حديثهم للوفد، مشيرين إلى توقف الأنشطة بالمدرسة مثل الحاسب الآلي رغم وجود أجهزة بمئات الآلاف بحجرة الحاسب تعلوها الأتربة والعنكبوت، ما يمثل اهدارًا للمال العام.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال لقاءه باللواء يسري عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالإنتهاء من جميع أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، منوها لأهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب بشرط توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم، ووجه أيضا بضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.