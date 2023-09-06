قومي المرأة "يطلق" المرأة في مجال التكنولوجيا

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركة هواوي، الرائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مبادرة "المرأة في مجال التكنولوجيا"، وذلك بهدف دعم وتمكين السيدات والفتيات المصريات وتعزيز حضورهن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالشراكة مع شركة هواوي الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيدة بدعم " هواوي " للمبادرة التى تعد الأولى من نوعها، مؤكدة على أهمية تمكين النساء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بما يسهم في رفع الوعي بفرص التمكين التكنولوجي المتاحة أمام المرأة، من خلال تقديم التوعية والتدريب وبناء القدرات الرقمية، وبما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، معربة عن أملها فى أن يصل التدريب لأكبر عدد من السيدات فى مختلف المحافظات.

فيما أكد السيد مابن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر: "تولي شركة هواوي أهمية كبيرة لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تأهيل الكوادر منهن على أحدث المهارات الرقمية ومهارات المستقبل اللازمة للنجاح، لذلك فنحن سعداء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لإطلاق هذه المبادرة التي تدعم التحول الرقمي وزيادة فرص العمل للمرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي."

كما أوضحت انجى اليمانى المديرة الوطنيه لبرنامج الشمول المالى بالمجلس القومى للمرأه أنه بمجرد إطلاق المبادرة تقدمت الدفعه الأولى من النساء اللاتي يتم تدريبهن من قبل مدربات معتمدات من أكاديميات هواوي خلال المبادرة وصل عددهن إلى 1700 سيده و تم تدريب أكثر من 200 سيدة خلال أسبوعين، مؤكدة أن التدريبات مستمرة لتمكين أكبر عدد من الفتيات الواعدات فى مجال التكنولوجيا.

ومن جانبها، أشارت المهندسة أسماء سراج الدين، الرئيس التنفيذى لأكاديميات هواوي مصر، إلى أن المبادرة تتيح الفرص لكل السيدات والفتيات من جميع أنحاء الجمهورية على الحصول على التدريبات مكثفة أونلاين وذلك لإعداد جيل متخصص في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والسحابة وغيرها مما يؤهلهن للعديد من فرص التوظيف ويساعد في تمكين الفتيات، ويستهدف التعاون تدريب 2000 سيدة في جميع أنحاء الجمهورية في خلال عامين.

وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة وشركة هواوي لإهداء 100 لابتوب لتيسير المجالات التدريبية، حيث وقع البرتوكول كلا من السيد/ مابن، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر والأستاذة / إيمان خليفة، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وبحضور عدد كبير من قيادات المجلس القومي للمرأة وشركة هواوي .

جدير بالذكر أن مبادرة "المرأة في مجال التكنولوجيا" تنقسم إلى ثلاث برامج رئيسية (التكنولوجيا معها، ومن أجلها، وبقيادتها)، حيث يتم تقديم تدريبات مختلفة داخل كل برنامج للتناسب مع كل السيدات، سواء كن متخصصات أو غير متخصصات وذلك لمساعدتهن على إيجاد مجالات جديده وخلق فرص عمل مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما سيتم اختيار بعض المتدربات المتميزات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للحصول على تدريبات ليصبحن بعد ذلك مدربات معتمدات ومؤهلات ويشجعن غيرهن على الحصول على تدريبات وإيجاد فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.