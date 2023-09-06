مبادرات حكومية لمواجهة الزيادة السكانية

تعكف أجهزة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية على قدم وساق، في ظل وجود الكثير من المبادرات وتعريف المواطنين بخطورة الأزمة، مع وصول عدد السكان إلى 105 ملايين نسمة وتحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة الموقف وتأثيره على معدلات التضخم.

فيما عملت مؤسسات الدولة تلك الأزمة من خلال الكثير من المبادارات لقطاع تنظيم الأسرة، حيث يُعد المصدر الحكومى الأول لتقديم خدمات ووسائل منع الحمل فى عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية بجميع أنحاء الجمهورية.

مبادرة "2 كفاية"

انطلقت المبادرة فى مايو 2018، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تهدف المبادرة لتحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تسهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، ما يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادى للأسر.

كما أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين، وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.

مشروع “أسرة”

ويلعب القطاع دوراً محورياً فى تقديم الدعم الفنى والإشراف على جميع برامج وعيادات تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى، لضمان تقديم خدمات آمنة وفعّالة ومناسبة التكلفة تلقى ثناء واستحسان المجتمعات المستهدَفة.

كما يلعب مشروع "أسرة" لتنمية الأسرة المصرية، ولتحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومى لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الهبة الديموغرافية المتمثلة فى شباب مصر، بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، خاصة الشباب، فضلاً عن تبنى سياسات تنموية فعّالة وخلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.

كما تولى اهتماماً كبيراً للنهوض بصحة المواطن المصري فضلًا عن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية والتي هي أحد أهم المحاور التى تعمل الدولة عليها خلال السنوات المقبلة، خصوصًا أنّ الدولة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية عدداً من التحديات التى حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها فى هذه القضية، وعلى رأسها التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على انتظام الخدمات الصحية، ومنها خدمات تنظيم الأسرة.

حملة "حلمهم يبدأ بيك"

حملة "حلمهم يبدأ بيك"، بهدف رفع الوعى المجتمعى تجاه قضية تنظيم الأسرة، والتوسّع فى الحملات التنشيطية بـ26 محافظة للصحة الإنجابية فى إطار جهود الدولة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ذات الجودة فى الوحدات الصحية الثابتة التابعة لوزارة الصحة والعيادات المتنقلة المنتشرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تنطلق على مراحل، كل مرحلة منها تضم مجموعة من المحافظات، ويتم خلال الحملة توقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بشكل مجانى.

تقدّم الخدمات بالمجان، ولا يتحمّل المواطن فيها أى أعباء مالية، والخدمات تقدّم من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، مؤكداً حرص الوزارة دائماً على توفير وسائل كثيرة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.