تحديات كثيرة تنتظر رجل الغابون القوي الجديد

في الوقت الذي ترحب فيه الغابون برئيسها المؤقت الجديد، سيواجه الجنرال أوليغي نغويما عقبات سياسية للمضي قدما.

في غضون أيام قليلة سيعود التلاميذ إلى المدرسة، ينتظر المعلمون الغابونيون استراتيجية الجنرال نغويما بثبات.

إن تجميد التوظيف منذ عام 2018 وتعليق الراتب قبل منح موظفي الخدمة المدنية وظيفة هما مجرد قضيتين جعلتا الوظيفة أكثر براغية ، كما تقول النقابية سيما بيرتين.

"تتبادر إلى الذهن ثلاث قضايا رئيسية على الفور أولا ، يجب تسوية الأوضاع الإدارية للمعلمين.

والثاني هو تسوية وضعها المالي، بما في ذلك دفع المتأخرات، وأخيرا وليس آخرا، ينبغي فهرسة المعاش التقاعدي وفقا لأنظمة أجور المعلمين"، كما ورد في القائمة المدرجة في نقابة أعضاء نقابة التعليم الوطني.

مارك أونا إيسانغي عضو في المجتمع المدني الغابوني

مارك أونا إيسانغي عضو في المجتمع المدني الغابوني، ويقول إن سنوات من الحكم السيئ والسيئ أثرت سلبا على تنمية الغابون.

"لا يمكننا العمل في بلد تفسد فيه العدالة وتحكم وفقا لأوامر معينة! لا يمكننا العمل في بلد ما إذا كان الحيز المدني محدودا.

نحن بحاجة إلى مساحة عامة حيث يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم ، حيث الصحافة مستقلة وحيث يسود سيادة القانون، إذا كان لدينا كل هذه الأشياء ، يمكننا أن نعيش متحررين من الخوف من الديكتاتورية، الدولة التي يحكمها القانون هي دولة يلتزم فيها المواطنون وكذلك الدولة بالقانون".

أدى الجنرال بريس أوليجي نجيما، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسًا لـ"مرحلة انتقالية" في الجابون لم تحدد مدّتها.