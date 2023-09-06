تفعيل برنامج التبادل الطلابي للثانوية مع اليابان نوفمبر المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البدء في تفعيل برنامج التبادل الطلابي مع اليابان لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من برنامج التبادل الطلابي مع اليابان هو تعزيز التبادل الثقافى بين البلدين.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى استقبال أول دفعة من الطلاب المصريين في اليابان خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن إيفاد الدفعة الأولى من الطلاب اليابانيين إلى مصر سيكون خلال شهر ديسمبر ۲۰۲۳ .

عدد الطلاب المسافرين إلى اليابان

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المصريين الذين يزورون اليابان في نوفمبر المقبل يبلغ 12 طالبا في مرحلة الثانوية العامة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه من المقرر أن يزور طلاب الثانوية العامة طوكيو في اليابان خلال الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن برنامج الزيارة إلى اليابان يتضمن تفقد عدة مدارس ثانوية بطوكيو على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه من المنتظر أن يُقدم طلاب المدارس الثانوية خلالها عرضا موجزا عن الثقافة والتراث المصرى.

وألمحت وزارة التربية والتعليم إلى أن زيارة اليابان تتضمن برنامج ترفيهي يتضمن القيام بجولات تثقيفية للتعريف بأبرز المزارات السياحية المتواجدة بالعاصمة طوكيو .

وفيما يتعلق ببرنامج زيارة الطلاب اليابانيين إلى مصر نهاية العام الجاري، فمن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد المدارس الثانوية المصرية، وزيارة مكتبة الإسكندرية.

كما يتضمن برنامج زيارة طلاب اليابان تفقد أهم المزارات السياحية في القاهرة وفي مقدمتها أهرامات الجيزة والمتحف الوطني والمتحف القومي للحضارة، والمتحف المصرى الكبير.