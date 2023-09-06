الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة 130 حالة تعد على الأرض الزراعية بالمنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

كثفت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في تنظيم حملات إزالة التعديات ، والمتابعة الميدانية داخل المراكز والقرى ، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 130 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية.

 

 

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

 

 

 

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (مغاغة ـ العدوة ـ مطاى- سمالوط - بنى مزار) ، 87 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية منها،  35 حالة تعد بقريتي (آبا ـ شارونة ) وحي شرق مدينة مغاغة ، وحالة تعدِِ في المهد خارج الحيز العمراني بالعدوة ، و7 حالات تعدِِ بقرى ، (منبال ـ إبوان ـ ابو عزيز- حلوة) بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، و 12 حالة بقرى ، ( قلوصنا - شوشة - منقطين ) بمركز ومدينة سمالوط  شمال المحافظة ، و32 حالة تعدِِ خارج الحيز العمراني بالأحياء الرئيسية ، وبقريتى أبوجرج وصندفا بمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدة المحلية،  مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، (المنيا ــ أبوقرقاص - ديرمواس - ملوى ) ، من إزالة 43 حالة تعدِِ منها ، 13 حالة تعدِِ بناء بدون ترخيص في قرى ، ( البرجاية - دمشير - بنى محمد سلطان - تله - طوخ الخيل ) ، وحى غرب مدينة المنيا، وحالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية ابيوها بمركز ومدينة أبوقرقاص  جنوب المنيا ، و4 حالات بقرى،  ( دلجا - نزلة البدرمان- بنى حرام ) بمركز ومدينة ديرمواس  جنوب المنيا ، كما تم إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف بقرى ( ابشادات ـ البرشا ـ دروة) بمركز ملوى وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

الجريدة الورقية