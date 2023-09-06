إزالة 130 حالة تعد على الأرض الزراعية بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في تنظيم حملات إزالة التعديات ، والمتابعة الميدانية داخل المراكز والقرى ، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 130 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز (مغاغة ـ العدوة ـ مطاى- سمالوط - بنى مزار) ، 87 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية منها، 35 حالة تعد بقريتي (آبا ـ شارونة ) وحي شرق مدينة مغاغة ، وحالة تعدِِ في المهد خارج الحيز العمراني بالعدوة ، و7 حالات تعدِِ بقرى ، (منبال ـ إبوان ـ ابو عزيز- حلوة) بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، و 12 حالة بقرى ، ( قلوصنا - شوشة - منقطين ) بمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، و32 حالة تعدِِ خارج الحيز العمراني بالأحياء الرئيسية ، وبقريتى أبوجرج وصندفا بمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض بإستخدام معدات الوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، (المنيا ــ أبوقرقاص - ديرمواس - ملوى ) ، من إزالة 43 حالة تعدِِ منها ، 13 حالة تعدِِ بناء بدون ترخيص في قرى ، ( البرجاية - دمشير - بنى محمد سلطان - تله - طوخ الخيل ) ، وحى غرب مدينة المنيا، وحالة تعد بالبناء بدون ترخيص بقرية ابيوها بمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، و4 حالات بقرى، ( دلجا - نزلة البدرمان- بنى حرام ) بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، كما تم إزالة 15 حالة تعد بالبناء المخالف بقرى ( ابشادات ـ البرشا ـ دروة) بمركز ملوى وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.