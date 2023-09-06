اليابان تختبر الهبوط الدقيق لمركبة فضائية على سطح القمر

تسعى اليابان إلى أن تصبح خامس دولة تُنزل مركبة فضاء على سطح القمر، إذ تختبر غدًا الخميس، تقنية الهبوط الدقيق للمركبة “مون سنايبر” منخفضة التكلفة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

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وقبل أسابيع صارت الهند أول دولة تصل القطب الجنوبي للقمر، ما سلّط الضوء على سباق فضائي جديد يشارك فيه القطاع الخاص.

ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة

وقالت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، التي تشرف على عمليات الإطلاق وتعمل على بناء الصاروخ “إتش-آي.آي.إيه”، الذي سيحمل المركبة: “من المقرر أن تنطلق المهمة الجديدة من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب البلاد، غدًا الخميس”.

ومن المقرر أن تهبط المركبة “مون سنايبر” على الجانب القريب من القمر بالقرب من (مير نكتاريس)، وهو حوض قمري يعد إحدى البقع المظلمة المرئية على القمر.

سطح القمر

وتهدف المهمة إلى إظهار قدرة اليابان على إنزال مركبة خفيفة الوزن ومنخفضة التكلفة على سطح القمر على بعد 100 متر من موقع الهبوط المحدد باستخدام نظام ملاحة بصري متقدم.

وقال كينجي كوشيكي، مدير مشروع فرعي من مهمة “مون سنايبر”، في تدوينة على موقع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، إن عملية الهبوط ستستغرق 20 دقيقة.

ومن المتوقع أن تصل المهمة، التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار، القمر بحلول فبراير المقبل، بعد السفر في مسار دائري وموفر للوقود من الأرض إلى مدارات القمر.