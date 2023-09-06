تدريب 19 موظفًا بالمكتبة العامة فى قنا على الفهرسة الآليه

كرم اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا، فريق عمل تدريب العاملين بمكتبة مصر العامة، على بعض البرامج التى تساهم في انتظام سير العمل، و نقل الخبرة المكتبية للعاملين.

بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد .

حيث كرم محافظ قنا، كل من الدكتور احمد محمد منسق عام مكتبات مصر الإقليمية ، وأماني حسن مدير إدارة التخطيط ومسئول الخدمات والأنشطة بالمكتبة المتنقلة ، والمهندس شريف شعبان مدير إدارة نظم المعلومات ، و مدحت محمد أخصائي أول مكتبات ومعلومات قسم الإعارة ، و تامر عبدالرازق أخصائي أول قسم الكبار ، وذلك تقديرا لجهودهم في تدريب عدد 19 موظف من العاملين بمكتبة مصر العامة بقنا.

علي عدة برامج منها التدريب علي البرنامج الآلي "مداد " ، وتدريبهم علي مهارات الإعداد الفني لأوعية المعلومات بالمكتبة وفق قواعد الفهرسة الآليه علي برنامج "مداد"، كما تم تدريبهم علي كيفية إعداد تقارير تقييم الآداء ، وبرنامج مهارات استخدام برنامج الإعارة "مداد" للمكتبات ، كما تم تدريبهم علي خدمات المكتبة المتنقلة.

وحث المحافظ، المتدربين، بضرورة نقل خبراتهم إلى زملائهم في العمل لكي تعم الفائدة على جميع العاملين ، موجها الشكر للقائمين على التدريب.

كما وجه بتوفير كافة السبل للاستمرار في تنظيم التدريبات علي كافة البرامج لتنمية القدرات لدي العاملين بالمكتبة ، خاصة في ظل التحول إلى منظومة الخدمات التي تعتمد علي التحول الرقمي والتكنولوجيا .

أهم المعلومات عن المكتبة

سينما الأطفال



وفي وقت سابق، تم تشغيل سينما الأطفال بالمكتبة، وتعمل يومي الأحد والخميس من كل اسبوع بداية من الساعة 7 مساءا، وبسعر رمزي 5 جنيهات، وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى 18 عاماً.

وقال المحافظ، إنه سيتم تقسيم الفئات العمرية وفق الأفلام المعروضة، كما سيتم توفير مترجمي لغة الإشارة لمساعدة الأطفال ذوى الهمم من "الصم وضعاف السمع".

ولفت إلى أن الأفلام التي سيتم عرضها ضمن نشاط سينما الاطفال، تتضمن العديد من المعارف الاجتماعية والتاريخية التى تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابى لدى الأطفال، خاصة وأن نشاط سينما الكرتون يتميز بجاذبيته وتأثيره الكبير على الطفل فى المراحل العمرية المبكرة.