زراعة الشرقية تعقد ندوة إرشادية عن محصول الكتان

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية برئاسة المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل أول الوزارة،

ندوة إرشادية عن محصول الكتان لموسم 2023/2024 بحضور الدكتور مهدي محمد مهدي رئيس بحوث الألياف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور طه أحمد عمر باحث أول، والدكتور إيمان طلعت باحثة، والمهندس منى عامر فوزى بالادارة المركزية للإرشاد.

وأشرف على الندوة المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش مدير إدارة الإرشاد، ويأتي ذلك ضمن أنشطة الإرشاد الزراعى، ونظم الندوة المهندس محمود يس الشناف، وبحضور عدد من مزارعي الكتان بالمحافظة.

وتحدث الدكتور مهدي محمد مهدي رئيس بحوث الألياف بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن استراتيجية الدولة فى النهوض بمحصول الكتان فى ظل التغيرات المناخية والوسائل التكنولوجية اللازمة لمواجهة هذة التغيرات، والأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان لشعبة الالياف والبذور واستخداماتها، وأصناف الكتان المستنبطة حديثا.

وأشار الدكتور طه أحمد عمر، إلى وضع الكتان فى الدورة الزراعية والأراضي المناسبة والتوصيات الفنية لزيادة الانتاج، ولفتت الدكتورة إيمان طلعت إلى عمليات الحصاد وتجهيز المحصول عقب الحصاد، وعرض أهم المشاكل وطرق التغلب عليها، والرد على اسئلة المزارعين من قبل الباحثين.