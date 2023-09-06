إزالة ورفع 132 حالة تعدِِ بالإشغالات على حرم الطريق العام بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة ، ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام.

وكذلك إجراء أعمال الصيانة الدورية، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الاشغالات ، أسفرت عن تحرير 40 محضر إشغال متنوع ، خلال حملة مكبرة بشوارع المدينة ، أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير 28 محضر إشغال للطريق العام ، خلال حملة بقرية صفط الخمار ، وتم التنبيه على المواطنين بعدم إشغال الطريق ، إلى جانب تمهيد الطرق الرئيسية بالجليدر استجابة لطلبات المواطنين ، وفى مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بأحياء غرب وجنوب المدينة ، حيث شملت الحملة (شارع الجمهورية - شارع بورسعيد - شارع النادي الرياضي).

وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير92 محضر إشغال منها، 75 إزالة إدارية ، و17 محضر إشغال ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور ، والحفاظ على حرم الطريق العام.