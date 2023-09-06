إلكترونيًا.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء استعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

الشركة القابضة لكهرباء مصر

وقد أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض الخطوات وطرق الدفع التي يمكن من خلالها سداد الفواتير إلكترونيًا للتسهيل على المواطنين.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيًا:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الرابط http://www.eehc.gov.eg/eehcporta

الضغط على قسم الخدمات

الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن

إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام

مراجعة البيانات جيدًا

الضغط على زر الاستعلام

طرق الدفع

يمكن دفع فواتير الكهرباء من خلال المحفظة البنكية

الدفع من خلال محافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر

الدفع من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني وتتضمن البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري، ممكن، Bee، أمان.

نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء

غلق الانوار الغير ضرورية

صيانة التكييفات لتقليل استهلاك الكهرباء

تقليل استخدام الغلاية الكهربائية

الحرص على غلق أبواب الغرف خلال تشغيل المكيف

إطفاء الإضاءة عند انتهاء العمل

التقليل من استخدام الكاتل الكهربائي لإعداد المشروبات الساخنة

فتح السخان الكهربائى قبل الاستخدام بـ30 دقيقة

التقليل من استخدام الفرن الكهربائي

الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية