فقرات خططية وفنية بمران الزمالك اليوم استعدادا للموسم الجديد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه صباح اليوم الأربعاء على ملعب السكة الحديد ، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق اللاعبين لتحفيزهم على بذل أقصى جهد، وشرح لهم البرنامج التدريبي المطلوب تنفيذه في المران.

وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة علاء رجب المعد البدني للفريق، تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للزمالك، تم خلالها على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد.

وعقب الفقرة الفنية ركز الجهاز الفني على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الخططية والفنية وتم تقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية قوية شهدت تطبيق بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها.

وخاض التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التقسيمة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة، في حين واصل عمرو السيسي لاعب الوسط برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم.

و انطلق معسكر الزمالك مساء الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.