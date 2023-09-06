محافظ الغربية يتفقد انشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن قطاع الصحة بمحافظة الغربية يشهد تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة التي تساعد على تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وتوفير مشقة السفر للمواطنين للعلاج بالقاهرة من بعض الأمراض التي تطلب مراكز طبية متخصصة

حيث يجري العمل على قدم وساق في إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنطقة سبرباي على أطراف مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع قي بناء مستشفيات جديدة تساهم في تقديم خدمات طبية متميزة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك أثناء تفقده مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجديد بمنطقة سبرباي بطنطا والذي يقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع لخدمة أهالي المحافظة.

وسوف تضم المستشفيات كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة، ومكون من 4 مباني تشمل مبنى رئيسي ، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووي والعلاج الإشعاعي، المبنى الإداري والمخازن، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلي ، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات

فضلا عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعي و 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، إلى جانب قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام، كما تضم المستشفى قسم للعلاج الكيماوي بطاقة استيعابية (54 كرسي كيماوي ، 6 أسرة )، وقسم للمعامل يضم بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR لمختلف الفئات العمرية)