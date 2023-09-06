أوسوريو يلقي محاضرات فنية في إسبانيا

يواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلقاء محاضرات فنية في إسبانيا خلال حضوره إحدى المؤتمرات الرياضية رفقة عدد من كبار المدربين في أوروبا.

وظهر المدير الفني الكولومبي أوسوريو رفقة المدرب الإسباني الشهير أوسكار كانو على هامش تواجده في إسبانيا لإلقاء المحاضرات الفنية.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل للانضمام لمعسكر الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

و انطلق معسكر الزمالك مساء الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا