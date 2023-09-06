محمود الخواجة يتواجد داخل مكتب الترشح لانتخابات الزمالك

تواجد محمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق، في مكتب طلبات الترشح بنادي الزمالك اليوم الأربعاء.

واستفسر الخواجة من اللجنة المتواجدة في مكتب طلبات الترشح عن موقفه من الترشح في الانتخابات، بعدما نوى الترشح فيها.

فتح في العاشرة صباح اليوم الإثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

تتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من: الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.