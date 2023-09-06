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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بلينكن يؤكد على مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا

بلينكن
بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا، مشيرا إلى التقدم "الجيد" الذي تم إحرازه في الهجوم المضاد على القوات الروسية.

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بلينكن: الاحتباس الحراري أكثر خطورة من الحرب النووية

وقال بلينكن - في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأوكرانية كييف اليوم الأربعاء "هذه المرة الرابعة التي أقوم فيها بزيارة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وفي كل زيارة أشعر بالذهول إزاء مدى صمود وشجاعة الشعب الأوكراني وقواته وقيادته".

جهود إعادة الإعمار والنهوض مجددا بالاقتصاد

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستعمل دوما على التأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه ليس فقط للانتصار في هجومها المضاد وإنما أيضا على المدى الطويل، للتأكد من أن لديها قوة ردع وقدرات دفاعية قوية، ذلك إلى جانب مساعدتها في جهود إعادة الإعمار والنهوض مجددا بالاقتصاد.

يشار إلى أن زيارة بلينكن تهدف إلى عقد اجتماعات مع مسئولين أوكرانيين من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير خارجيته دميترو كوليبا.

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