«متنزلوش البحر إنهاردة ».. بيان مهم من الادارة المركزية للمصايف بالاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم الأربعاء أجواء صيفية حارة مع ارتفاع جديد في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية اليوم الأربعاء درجات حرارة تراوحت بين 24 درجة مئوية للصغرى و35 درجة العظمى، بينما بلغت درجات الحرارة المحسوسة 38 درجة، وبلغت سرعة الرياح 32 كم/ الساعة.

وتسود أجواء صيفية مرتفعة الحرارة على أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نسبة رطوبة مرتفعة بلغت العظمى منها 85%، ما زاد من شعور المواطنين بحرارة الطقس.

من جانب اخر اعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدم استقرار حالة البحر اليوم ، وتم رفع الراية الصفراء على شواطئ العجمى غرب الإسكندرية ، مع تحذيرات من ارتفاع الأمواج ، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية اليوم 34 درجة فى العظمى .

فيما تم رفع الراية الخضراء على الشواطئ الشرقية، وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج ، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها ،و هى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.