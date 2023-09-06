السعيد: "المبادرات الرئاسية حققت المستهدف منها بشكل مرضي" (شاهد)

قال الدكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة في جامعة بني سويف سابقًا: “إنّ السنوات العشرة الماضية شهدت إرادة سياسية للتعامل مع كل الملفات في وقت واحد، ولكن، نظرًا للظرف الاقتصادي الداخلي والخارجي والإقليمي، لم يتم تحقيق كل المستهدف لأسباب عدة، منها: مخصصات الحرب على الإرهاب، فمثلًا، دول أخرى تواجه نفس الظرف، يمكنها توجيه هذه المخصصات للتعليم والصحة وبقية المكونات الخاصة برفاهية وجودة الحياة”، مشددًا على أن التكامل بين الوزارات المختلفة في التعامل مع الزيادة السكانية أمر مهم جدًّا.

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وزارة الصحة والسكان:

أضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن وزارة الصحة والسكان تنتقل من مرحلة المبادرات الرئاسية إلى مرحلة بناء استراتيجية لها محاورها ومخصصاتها حتى تعمل بشكل متكامل، مشددًا على أن المبادرات الرئاسية حققت المستهدف منها بشكل مرضي جدًّا.

صحة المصريين:

واصل: "ننتقل إلى مرحلة نتجه فيها إلى مرحلة التفكير الاستراتيجي في ملف صحة المصريين، وهو ما يعتمد على رؤية متكاملة للملف الصحي مشتقة من رؤية مصر 2030، وفي السبع سنوات المقبلة سنضع محاور تعكس رؤية الدولة المصرية ككل لهذا الملف بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة".