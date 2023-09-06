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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

مروة حلمي.. أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال| من طبيبة أورام للوصيفة الثالثة

مروة حلمي الوصيفة
مروة حلمي الوصيفة الثالثة لمسابقة ملكات الجمال 2023

لفتت الأنظار الوصيفة الثالثة في مسابقة ملكة جمال مصر 2023 الدكتورة مروة حلمي، لتكن أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال.

 

أول متسابقة محجبة

 ظهرت الوصيفة الثالثة بفستان أبيض الشيفون الناعم مع الدانتيل، وتميز بوردة على أحد الكتفين، بالإضاقة إلى الريش المثبت في نهاية الأكمام، ليضيف لمسة مميزة للفستان.

 

 تألقت مروة بتربون على الرأس مُزين باللؤلؤ والريش مثل الفستان، لتخطف الأنظار كأول متسابقة محجبة، ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات، فاكتفت بأقراط رقيقة مثبتة على الأذن، وخاتم في إحدى اليدين.

 

مروة حلمي الوصيفة الثالثة لمسابقة ملكات الجمال

 شاركت مروة حلمي فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أثناء ظهورها في المسابقة وعلقت على المنشور قائلة: "شكرًا للجنة التحكيم كلها علي تقديرهم ليا وتشجيعهم ودعمهم..شكرًا لكل الجمهور اللي مكنتش أعرفه وكان بيشجعني بطريقة كبيرة جدًّا وحماسيه وبيقول اسمي..المكسب الحقيقي هو الحب ده".

 

 أضافت: "الحمدلله أني قدرت أجاوب بطريقة كويسة تمثل فكري وتقدر تدي المرأة حقها بشكل كامل، أنا كا مروة أتمني أكون بمثل كل بنت وكل سيدة مصرية بشكل مثقف ولبق ومشرف".

 

مروة حلمي

مروة حلمي من طبيبة أورام للوصيفة الثالثة بمسابقة ملكات جمال 2023:

مروة حلمي طبيبة أمراض دم وأورام، وتبلغ من العمر 28 عامًا، وحصلت على لقب الوصيفة الثالثة لمسابقة ملكات الجمال 2023، وشاركت بالمسابقة لتثبت للجميع أن الجمال ليس فقط بالشكل والشعر، وأن الحجاب لن يكون معوقًا لأي نجاح، فقالت في تصريح سابق لها: "من قديم الزمان معروف أن مسابقة ميس إيجيبت مش للمحجبات، وعندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، لقيت إنها فرصة كويسة للاشتراك وخوض المنافسات، قائلةً: الجمال مش بالشكل فقط ومش بالشعر ولا الفساتين فقط".

 

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