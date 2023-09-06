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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ8 صواريخ من طراز "كاليبر" على متن حاملة في البحر الأسود

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي يحتفظ حاليًا بحاملة صواريخ مجهزة بثمانية صواريخ من طراز "كاليبر" في البحر الأسود.

 

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وذكرت القوات البحرية الأوكرانية في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية- أنه "اعتبارًا من الساعة 09:00 اليوم الموافق 6 سبتمبر بالتوقيت المحلي، كانت هناك تسع سفن معادية في مهمة قتالية في البحر الأسود، بما في ذلك حاملة صواريخ كروز من طراز كاليبر، مع ما يصل إلى ثمانية صواريخ.


وأضاف البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ روسيا بسفينة واحدة في مهمة قتالية في بحر آزوف وسفينتين في البحر الأبيض المتوسط.

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