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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب المزاح بصاعق

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب "دون تشاجر"، والادعاء بحدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ووفاة آخرين.

 

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بالفحص وإجراء التحريات تبين عدم صحة ما تم تداوله عن وقوع وفيات أو مصابين وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلاف بينهما أثناء المزاح استخدم خلالها الأول صاعق كهربائى كان بحوزته "دون إصابات"، وقد تم ضبطهما وبحوزة أحدهما الصاعق الكهربائى المُشار إليه، وبمواجهتهما أيدا ماسبق.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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