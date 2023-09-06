حريق هائل بمحل أحد العقارات يتسبب فى خسائر فادحة بالإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية سكان أحد العقارات بمنطقة المنتزة من الموت المحقق إثر نشوب حريق هائل بمحل منجد بأرض الفضالى مما تسبب فى خسائر بالمحل فادحة، تبيَّن أن سبب الحريق ماس كهربائى ولم توجد أى خسائر بشرية.

كان اللواء خالد البراوى مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغٍ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل.

بمحل «منجد» بمنطقة أرض الفضالي بحي المنتزه أول، انتقل على الفور قوات الحماية المدنية بمعداتها ورجال المباحث، نجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقى أجزاء العقار، وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل «منجد أفرنجي» بالشارع المشار إليه.

أسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات، ورجحت التحريات المبدئية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وجرى السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى باقي المحال المجاورة.