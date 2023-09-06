عاجل
وزير النقل: تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حريق هائل بمحل أحد العقارات يتسبب فى خسائر فادحة بالإسكندرية

ارشيف
ارشيف

أنقذت العناية الإلهية سكان أحد العقارات بمنطقة المنتزة من الموت المحقق إثر نشوب حريق هائل بمحل منجد بأرض الفضالى مما تسبب فى خسائر بالمحل فادحة، تبيَّن أن سبب الحريق ماس كهربائى ولم توجد أى خسائر بشرية.

كان اللواء خالد البراوى مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغٍ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل. 

بمحل «منجد» بمنطقة أرض الفضالي بحي المنتزه أول، انتقل على الفور قوات الحماية المدنية بمعداتها ورجال المباحث، نجح رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقى أجزاء العقار، وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل «منجد أفرنجي» بالشارع المشار إليه.

 

أسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات المحل بالكامل، دون حدوث أي إصابات، ورجحت التحريات المبدئية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وجرى السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى باقي المحال المجاورة.

الجريدة الورقية