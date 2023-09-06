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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المجتمعات العمرانية: 85 مطورًا عقاريًا يتنافسون على 23 قطعة أرض

الدكتور وليد عباس
الدكتور وليد عباس

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية 23 قطعة أرض، بقيمة تقدر بنحو 2 مليار جنيه، تقدم لها 85 مطورًا عقاريًا حتى الآن.

وأضاف عباس، خلال كلمته في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ثينك كوميرشال، أن هيئة المجتمعات  لم ترفع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية، مقارنة بنفس نسب الزيادات التي يشهدها السوق.

تأجيل سداد 50% من المصروفات الإدارية لمدة عام

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الوزارة استجابت لمطالب المطورين من خلال تأجيل سداد 50% من المصروفات الإدارية لمدة عام، موضحًا أن نجاح الهيئة مرتبط بنجاحات المطورين.

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