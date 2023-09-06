المجتمعات العمرانية: 85 مطورًا عقاريًا يتنافسون على 23 قطعة أرض

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن الهيئة طرحت خلال الفترة الماضية 23 قطعة أرض، بقيمة تقدر بنحو 2 مليار جنيه، تقدم لها 85 مطورًا عقاريًا حتى الآن.

وأضاف عباس، خلال كلمته في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر ثينك كوميرشال، أن هيئة المجتمعات لم ترفع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية، مقارنة بنفس نسب الزيادات التي يشهدها السوق.

تأجيل سداد 50% من المصروفات الإدارية لمدة عام

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الوزارة استجابت لمطالب المطورين من خلال تأجيل سداد 50% من المصروفات الإدارية لمدة عام، موضحًا أن نجاح الهيئة مرتبط بنجاحات المطورين.