شاهد بالفيديو.. وصول عماد البناني لمقر طلبات الترشح بنادي الزمالك

وصل الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك منذ قليل للمكتب تلقي طلبات الترشيح صباح يوم الأربعاء من داخل القلعة البيضاء.

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تطرقت جولة عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك، للبحث مع أعضاء مكتب تلقي طلبات الترشيح، لحل أي معوقات في اليوم الثالث.

وسيطر اليوم الثالث الأربعاء ٦ من شهر سبتمبر ٢٠٢٣، حاله من الهدوء التام ولا يوجد حتي الآن أي من المرشحين يقدمون أيّ أوراق للترشح بالانتخابات.



تقدم حتي الآن 5 من المرشحين في انتخابات القلعة البيضاء وهم كريم عادل عبيد وأحمد عفيفي، أحمد فودة نصير، ورجب رواش وماجد الحنبلي على مقعد الرئيس.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الإثنين الماضي 4 سبتمبر باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميًّا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

تتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من: الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسًا للجنة وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبدالفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



