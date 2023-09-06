الكشف على 1378 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية أبو نور الدين بالدقهلية

وجه الدكتورشريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية أبو نور الدين مركز جمصة وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



حيث تم توقيع الكشف على 1378 مريضاً. وضمت 8 عيادات منهم ( جراحة، أنف وأذن، تنظيم أسرة -أسنان) فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد تم الكشف على باطنة177 ،أطفال 249 ، جراحة 165 ، أنف وأذن 172 ، عظام 165 ، أسنان 129 ، جلديه 157 ، نسا وتنظيم اسرة 164 مريض .

كما تم إجراء عدد 217 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 72 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 103مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 17 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية و150استبيانا مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.