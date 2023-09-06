الشباب والرياضة تنظم 3 جلسات حوارية في ختام فعاليات قمة الشمول الرقمي والمالي

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ثلاثة جلسات حوارية في ختام قمة الشمول الرقمي والمالي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.



حيث يتخلل اليوم الثاني من فعاليات القمة ثلاثة جلسات نقاشية، الأولى بعنوان "الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر"، حاضر فيها محمد سليم مدير البحوث بالبورصة المصرية، ومحمد محمود مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال.



والجلسة الثانية بعنوان "الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال"، حاضر فيها الدكتور حسام عثمان رئيس مركز الأبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.



والجلسة الثالثة بعنوان "التحول الرقمي والثقافة المالية في القطاع المالي غير المصرفي"، حاضر فيها الدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية.

وفي هذا السياق، أكد أشرف صبحي، على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.



وأشار الوزير إلى أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة سعياً لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.

وتسعى وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلى التركيز على استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معاها والتطلع الي مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.