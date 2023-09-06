بونو: انتقالي لريال مدريد انهار بسبب أمم أفريقيا

أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي، تلقيه عرضا من نادي ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

أنتقل بونو مؤخرا إلى الهلال قادما من صفوف إشبيلية بعدما كان ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد لتعويض إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي.

أشار بونو في تصريحات إذاعية أنه تلقى بالفعل عرضا من نادي ريال مدريد الإسباني، وكان أولوية بالنسبة له، مضيفا أن بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر لها يناير المقبل عقدت الأمور، لتنهار صفقة انتقاله.

أكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد وضع شرطا بأن لا يشارك بونو في بطولة أمم أفريقيا من أجل إتمام الصفقة، وهو ما أكده الحارس المغربي ضمنيا في تصريحاته.

كان بونو ظهر بشكل مميز مع الهلال، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتي الرائد والإتفاق، بتصدياته المميزة، بالإضافة لمباراة الكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة والتي فاز فيها الزعيم بنتيجة 4-3.