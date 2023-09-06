رئيس غرفة شركات السياحة والسفر: الموسم الشتوي سيشهد طفرة سياحية تفوق العام الماضي

صرح ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة والسفر، بأن الموسم السياحي المقبل في محافظة الأقصر، سيشهد طفرة سياحية تفوق العام الماضي.

وأوضح رئيس الغرفة في تصريحات للوفد، أن حجوزات الموسم السياحى الشتوي القادم مبشرة، مشيرًا إلى أن الطلب على زيارة الأقصر وأسوان، خلال موسم الشتاء المقبل، فى ارتفاع متزايد.

وأشار إلى أن الموسم السياحى الشتوي المقبل، سيشهد زيادة فى أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر، مبينًا أن هناك إقبال على السياحة المصرية من جانب السوق الإسباني، والكوري، والفرنسي والأمريكي، لافتًا إلى أن الحجوزات تشتمل على أغلب الجنسيات الأوروبية.

ووصف عجمي الإشغال السياحي في الأقصر وتحديدافي الوقت الحالي بالمعقول، مشيرًا إلى أن إشغال الفنادق العائمة يزيد عن إشغال الفنادق الثابتة في الأقصر.



وفي ذات السياق، كان السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، تابع استعدادات المناطق الأثرية لاستقبال الموسم السياحي الجديد من خلال تفقده لمشروعات الآثار بعدد من المواقع الأثرية بمحافظتي قنا والأقصر، استعدادًا لموسم السياحة الشتوي.

كما تفقد الوزير منظومة التذاكر الالكترونية الجديدة ووجه بتلاشي أية سلبيات قد تعكر صفو السائحين في الأقصر، موجها بتذليل كافة العقبات، والاستعداد التام لاستقبال الموسم السياحي الجديد متوقعًا زيادة أعداد السائحين خلال هذا الموسم إلى 15 مليون سائح من مختلف الجنسيات.

فيما أوضح دكتور الطيب غريب مدير معابد الكرنك أن الوزير وجه بزيادة عدد أجهزة تفتيش الحقائب في الكرنك إلى أربعة بدلًا من اثنين، بالتزامن مع توقعات ارتفاع التدفق السياحي لمعابد الكرنك والمتوقع أن يتراوح عدد زائري الكرنك بين 7 إلى 9 آلاف زائر في اليوم الواحد.