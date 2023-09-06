أزهر سوهاج يشارك في اجتماع «خريجي الأزهر» لتعزيز جهود المنظمة في المجتمع

شارك فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، في اللقاء المباشر الذي عقده مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مع رؤساء عدد من فروع المنظمة بالمحافظات من خلال البث المباشر "أونلاين" لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة.





تناول الإجتماع الذي تم بحضور الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة وأحمد عبد الحميد، مدير الفروع الداخلية، ومن فرع المنظمة بسوهاج فضيلة الشيخ رمضان شعيب سليمان، منسق عام الفرع، العمل علي تعزيز دور الأزهر في المجتمع وتحويل مبادئ الإسلام إلى سلوك من خلال خريجي الأزهر المنتشرين في ربوع الدنيا، ورصد المشكلات الفكرية والدينية والعمل على حلها، والتصدي للفتن والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوضيح المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.





وأبدى فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس فرع المنظمة بسوهاج، تقديره لدور المنظمة وما تقوم به من أنشطة وفعاليات بالداخل والخارج في ربط خريجى الأزهر بأزهرهم الشريف، مشيرًا إلى عدد من المقترحات التي يمكن لفرع المنظمة بسوهاج تنفيذها مثل عقد المحاضرات والندوات بالمعاهد الأزهرية والمدارس، لنشر منهج الإسلام الوسطي بين الطلاب والتنسيق والتعاون بين الأزهر والأوقاف وجامعة الأزهر بسوهاج، وتبادل الزيارات بين فرع المنظمة بالمحافظة وفروعها بالمحافظات الأخرى لنقل وتبادل الخبرات.