الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

89 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مكبرة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (89710) مخالفة مرورية متنوعة.

 

ضبط بـ21 قطعة حشيش.. المشدد 13 سنة لمتهم فى سوهاج

ضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

 

شملت المخالفات، (29919) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (1257) مخالفة السير بدون تراخيص، (18) مخالفة موقف عشوائى، (2074) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (5) مخالفات شروط التراخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

مواد متعلقة

ضبط 18 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

16 قضية مخدرات وضبط 44 قطعة سلاح نارى فى أسوان ودمياط وأسيوط

سقوط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالأقصر

تجارة آثمة.. القبض على تاجرالأسلحة البيضاء والطبنجات بالقاهرة

ضبط شخصين يديران منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص بالبحيرة

سقوط عصابة النصب والاحتيال بنقود مقلدة بالقاهرة

الجريدة الورقية