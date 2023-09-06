إعادة تدوير المخلفات .. ورشة عمل تدريبية بمركز شباب شندويل بالمراغة

نظم مركز شباب شندويل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج ورشة عمل تدريبية عن إعادة تدوير المخلفات يأتي ذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر سبتمبر 2023 (خطة نادي المرأة) بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.





تم تدريب المشاركين من خلال المشاركة الفعالة بطريقة جماعية وتهدف إلى زيادة القدرة على التعبير لدى الشباب وزيادة تفاعلهم مع الآخرين وإكسابهم مهارات جديدة.





وتشمل ورشة عمل تدوير المخلفات المواد البلاستيكية والزجاجية والمعدنية والخشبية والعضوية والورق وزيت الطعام.





وتلاحظ خلال العقد الأخير زيادة هائلة فى معدلات الاستهلاك على مستوى العالم نظرًا لاعتماد الناس على المعلبات بدلًا من الأطعمة الطازجة الأمر الذى نتج عنه ارتفاع كبير فى حجم مخلفات الاستهلاك السريع دون فرز من المنبع أو إعادة تدوير قبل التخلص منها أو جمعها من خلال الشركات أو جامعي القمامة للاستفادة منها.





وتضمنت الورشة التدريبية فكرة إعادة تدوير المخلفات والتي تنطوي على فوائد عدة أهمها تقليص التلوث البيئي وما يتبعه من تراجع الأمراض والحفاظ على صحة البشر وزيادة معدلات الإنتاج كما عملت الورشة التدريبية على الاهتمام بنشر الوعي البيئي لدى النشء وإعادة تدوير المخلفات الموجودة فى البيئة المحيطة بنا.





ومن جانبه أشار الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى ضرورة تنمية المهارات وزيادة قدرة التركيز لدى النشء وتعليمهم التمتع بالصبر للوصول إلى نتيجة مفيدة وجميلة وتنمية القدرات الحسية والفنية لدى النشء لاكتشاف مواهبهم ونقاط قوتهم وتميزهم والعمل على إكساب الشباب مهارات وخبرات لكيفية الحفاظ على البيئة والاهتمام بها وكيفية مواجهة التغيرات المناخية.