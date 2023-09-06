سقوط المتهم بالاستعراض بسيارة في موكب زفاف بالشرقية

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، منشورًا على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حول تضرر إحدى المواطنات من قيام قائدى السيارات بأداء حركات استعراضية بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية يوميًا حتى بعد منتصف الليل، وهو ما يتسبب فى إزعاج المواطنين.

ضبط السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها

تبين أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها "مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية"، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة أثناء حفل زفاف أحد أقاربه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.