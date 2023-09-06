غرفة الشرقية تعلن إعادة تشكيل مجالس ادارات الشعب التجارية التي انتهت مدتها

في إطار خطة الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية برئاسة المهندس محمد الزاهد لتفعيل وتنشيط دور الشعب التجارية لمواكبة المتغيرات والمستجدات والعمل على اقتراح حلول ملائمة لما قد يطرأ من مشكلات او عقبات للأنشطة التجارية المختلفة.

قرر مجلس ادارة الغرفة في اجتماعه الاخير الاعلان عن اعادة تشكيل مجالس إدارات 30 شعبة تجارية انتهت مدتها.. كما اعتمد المجلس جدولا زمنيا لإعادة تشكيل مجالس ادارات الشعب المنتهية مدتها وذلك قبل نهاية هذا العام.

وتتضمن شعبة الصيدليات والمستلزمات الطبية، التي تقرر اعادة تشكيل مجلس ادارتها الاثنين 2 أكتوبر، وإلحاق العمالة المصرية بالخارج الأربعاء 4 أكتوبر، ومصففى الشعر الاثنين 9 أكتوبر، والمصوغات والمجوهرات والاحجار الكريمة الأربعاء 11 أكتوبر، والخضار والفاكهة الاثنين 16 أكتوبر، والمواد البترولية الأربعاء 18 أكتوبر، والحاسبات الالية والبرمجيات الاثنين 23 أكتوبر، والاتصالات وخدمات المحمول الأربعاء 25 أكتوبر، ومواد البناء والمقاولات المعمارية الاثنين 30 أكتوبر، والمطاعم والمقاهي والفنادق الأربعاء 1 نوفمبر، والبصريات الاثنين 6 نوفمبر، والاحذية والمصنوعات الجلدية الأربعاء 8 نوفمبر، والأدوات الصحية والسيراميك والبلور الاثنين 13 نوفمبر، والأدوات الكهربائية والمنزلية الأربعاء 15 نوفمبر، والموازين والمعيارجية الاثنين 20 نوفمبر، والاقمشة والملابس الجاهزة الأربعاء 22 نوفمبر، والسياحة الاثنين 27 نوفمبر، والاخشاب وأصحاب ورش ومعارض الموبيليا الاربعاء 29 نوفمبر، ومحلات الجزارة الاثنين 4 ديسمبر، والبقالة الأربعاء 6 ديسمبر، وقطع غيار السيارات ووسائل الركوب الاثنين 11 ديسمبر، والبذور والمبيدات الحشرية الأربعاء 13 ديسمبر، والحبوب والغلال الاثنين 18 ديسمبر، وأستوديوهات التصوير الأربعاء 20 ديسمبر، ومحلات الترزية ولوازم الخياطة الاثنين 25 ديسمبر، وورش الألومنيوم وتجارة النحاس الأربعاء 27 ديسمبر، والأدوات الكتابية وأصحاب المطابع الاثنين 1 يناير 2024، والساعات الأربعاء 3 يناير، والمستثمرين الاثنين 8 يناير، وأصحاب المزارع ومحلات بيع الدواجن الأربعاء 10 يناير 2024.