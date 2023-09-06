رئيس بحوث الصحراء يتابع مشروعات التنمية الزراعية المستدامة بشمال سيناء

قام الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بتفقد المشروعات التنموية الزراعية التي تنفذها الوزارة بشمال سيناء.



وفي مستهل زيارته نقل " زغلول" تحيات معالي الوزير للفرق البحثية المشاركة في أعمال التنمية لمشروعات التوسع الأفقي للأراضي بمنطقتي رفح والشيخ زويد مؤكدا الدعم الكامل لمعالي الوزير لمثل هذه الدراسات والبحوث التطبيقية التي تنفذ على أرض الواقع.

وأشاد "زغلول" بتكاتف الجهات البحثية التابعة للوزارة والجامعات المصرية المشاركة في هذا العمل، ودعا " رئيس مركز بحوث الصحراء " الفرق البحثية المشاركة إلى الحفاظ على هذا المستوى العالي من الأداء، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية وفقا للبرنامج الزمني المحدد ، واعدا بتذليل أي عقبات وسلبيات تواجه تنفيذها.

وفي سياق متصل تابع "رئيس مركز بحوث الصحراء" مشروع الخدمات الزراعية بشمال سيناء لتنفيذ تكليفات معالي الوزير نحو التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة شمال سيناء لتقديم الدعم الفني واللوجيستي للزراع بالمناطق المتاخمة للمراكز الخدمية.

تأتي فعاليات الزيارة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستمرارا لجهود وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم لإحداث تنمية زراعية مستدامة على أرض سيناء.



في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقطاعات الوزارة والجهات البحثية التابعة لها بالمتابعة الدورية للمشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة ضمن خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.