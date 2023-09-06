أتلتيكو مدريد يجد بديل جريزمان في الدوري الإيطالي

يبحث نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن بديل للاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ينوي جريزمان مغادرة أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل، من أجل اللعب في مسابقة الدوري الأمريكي.

حدد أتلتيكو مدريد بديل جريزمان ويستهدف التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا نجم فريق يوفنتوس.

جريزمان عقده مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى عام 2026، لكنه سيكون في عامه الـ 32 مع مرور الوقت لن يكون بنفس اللياقة السابق، من ناحية الضغط والركض المطلوب في خطة مدربه دييجو سيميوني.

تابعت التقارير الصحفية أن جريزمان حال تلقيه عرضا مناسبا فإن ناديه أتلتيكو مدريد لن يمانع أن يقف أمام رحيله.

يدرك أتلتيكو مدريد الصعوبات المالية الكبيرة التي لدى يوفنتوس، ويمكن أن تفتح الأبواب أمام رحيل كييزا في حال وصول عرض جيد.

وقد يوافق نادي يوفنتوس على بيع كييزا حال وصول عرض مقابل 60 مليون يورو.